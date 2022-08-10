Шесть уголовных дел возбуждено из-за лесных пожаров в Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области каждый факт лесного пожара расследуется. Главной задачей такой работы является, в первую очередь, установление причин и виновников. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Среди регионов Сибирского Федерального округа по числу возбужденных и расследованных уголовных дел по лесным пожарам специалисты области – в лидерах, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

Сейчас в регионе возбуждено шесть уголовных дел из-за пожаров в лесах области. В двух случаях, произошедших в Нижнеудинском и Боханском районах, вынесены обвинительные приговоры.

Кроме выяснения причин пожаров, специалисты проводят ежедневный мониторинг ситуации. Главной целью подобной работы является профилактика возникновения огня в лесах Приангарья.

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