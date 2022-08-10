За сутки у 362 человек выявили коронавирус в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжается рост заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. Только за сутки в регионе подтверждено 362 случая выявления вируса. За весь период пандемии зарегистрировано 301 361 факт заболевания. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Иркутской области.

- В больницы региона за 24 часа госпитализировано 3 человека, - уточнили в оперштабе. – Всего же стационарное лечение проходят 360 пациентов.

От коварного вируса за все время наблюдения в Иркутской области смогли выздороветь 295 163 человека, в том числе за вчерашний день 278. За сутки не зафиксировано летальных исходов от ковида среди заболевших жителей Иркутской области. От иных заболеваний, не связанных с коронавирусом, скончался 1 человек.

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