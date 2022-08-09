Местная ребятня часто играла на склоне оврага. Фото: СУ СК России по Бурятии.

- Как же родителей жалко. Очень честные и трудолюбивые люди. Мальчик готовился пойти в первый класс. Мама ему все к школе уже купила, - от страшной трагедии жители маленького села не могут отойти целые сутки. Накануне вечером, 8 августа, несчастный случай забрал детскую жизнь. 6-летнего мальчика насмерть засыпало песком в Бурятии.

6-летнего мальчика насмерть засыпало песком в Бурятии

- Он худенький, маленький был. Вот и не смог сам выбраться, - вздыхают односельчане. По их словам, местная ребятня часто развлекается тем, что строит замки и просто лепит куличики. Дело в том, что здешняя почва очень мягкая и в большей степени состоит из песка. Поэтому небольшой обрывистый склон на окраине села быстро стал излюбленным местом для детских шалостей. В тот день в овраге, как обычно, собрались дошколята. Они выкопали несколько ям и начали в них играть. В этот момент грунт неожиданно обвалился на одного из мальчишек. Друзья пытались его откопать, но, когда голова ребенка оказалась на поверхности, он уже не подавал признаки жизни. Только тогда дети позвали на помощь взрослых, которые вызвали скорую помощь. Но было уже слишком поздно. Мальчик задохнулся.

- Следственным отделом по Кабанскому району СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту организована доследственная проверка, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

По словам местных жителей, за несколько дней до случившегося, проливал дождь, что могло стать одной из причин произошедшего.

- Опасные места на территории села, где может сойти песок, будем устранять, - сообщили корреспонденту «КП»-Иркутск» в администрации.

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