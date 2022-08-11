Изображение драматурга Владимира Гуркина нанесли на фасад дома в Черемхово. Фото: Вадим Семенов

Черемхово на фасаде жилого дома, расположенного на улице Лермонтова, 1, появилось огромное граффити. На нем изображен один из самых знаменитых жителей города металлургов – Владимир Гуркин. О необычном рисунке рассказал мэр города Владимир Семенов в своем Телеграм-канале.

- Владимир Гуркин был человеком очень добрым. Любовь к людям, чувство юмора, непосредственность, правдивость, самобытное творчество – это то, что отличало его от других., - рассказал мэр. - Его нет, но дело его живет и учит добру. Очень хочу, чтобы молодежь, дети знали, что в нашем городе жил и работал великий режиссер.

Владимир Гуркин провел детство и юность в Черемхово. Затем учился в Иркутском театральном училище и служил на сцене областного ТЮЗа. Всероссийскую славу ему принесла экранизация пьесы «Любовь и Голуби». Эта история, к слову, основана на реальных событиях.

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