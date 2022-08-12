403 случая заражения коронавирусом выявили в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области, по данным на 12 августа, с начала пандемии выявлено 302 163 подтвержденных случаев заражения COVID-19. 403 из них были зарегистрированы за последние 24 часа. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Иркутской области.

- В больницах региона лечение проходят 412 пациентов, - отмечают в оперштабе. - Это на 30 человек больше по сравнению с предыдущим днем. За все время с коварной болезнью справились 295 431 житель региона. За минувшие сутки отрицательные ПЦР-тесты получили 154 зараженных.

К сожалению, были зарегистрированы и летальные случаи. От коронавируса умерли 8 711 человек, жизнь одного из них оборвалась накануне. От иных, не связанных с COVID-19, заболеваний, скончались 735 заболевших.

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