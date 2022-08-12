Военный из Усть-Кутского района Павел Олейников погиб в ходе спецоперации на Украине Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

11 августа стало известно о гибели военнослужащего из Иркутской области. Во время выполнения боевого задания в ходе спецоперации на Украине оборвалась жизнь 19-летнего матроса Павла Сергеевича Олейникова. Об этом в социальных сетях сообщил мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов.

- Павел родился 11 сентября 2002 года, рассказал о земляке глава района. - С раннего детства проживал в селе Боярск Усть-Кутского района. Учился в местной школе и после 9 класса поступил в Усть-Кутский институт водного транспорта. Отучившись 1,5 года принял решение идти в армию. И в октябре 2020 года был призван на срочную службу, которую проходил в Петропавловск-Камчатском, после которой продолжил военную службу по контракту.

Павел Олейников одним из первых отправился на Украину на защиту мирных жителей Донбасса. Сибиряк героически погиб 5 июня .

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