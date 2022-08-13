Второй день подряд в Иркутской области нет пожаров в лесах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Иркутской области второй день подряд нет новых пожаров в лесах и прежние возгорания все потушены несколько дней назад. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Тем не менее, в Приангарье синоптики еще прогнозируют повышенную и чрезвычайную пожароопасность. 13-15 августа таких показателей ждут в западных и южных районах. В связи с этим все службы находятся наготове.

- В связи с незначительным прогревом территории силы и средства парашютно-десантной пожарной службы и наземные силы Лесхоза Иркутской области приведены в режим повышенной готовности, - отмечают в правительстве.

Число вылетов на осмотр земель лесного фонда с воздуха увеличено до понедельника. Также специалисты напомнили, что на севере региона особый противопожарный режим продлен до 31 августа.

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