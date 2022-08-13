У 499 человек подтвердился коронавирус в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В регионе растет число случаев заражения коронавирусом. Так, за минувшие сутки положительные результаты тестов на COVID-19 получили 499 человек, в больницах на 31 пациента стало больше. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией Иркутской области.

- В ковидных госпиталях сейчас лечат 443 человек, - говорят специалисты. – С начала пандемии общее число случаев инфицирования на 13 августа составляет 302 662.

Радует, что большинство из этого числа с болезнью смогли справиться – выздоровели 295 728 человек, 297 из них узнали, что победили инфекцию, за минувшие 24 часа. Увы, летальные исходы продолжаются. За сутки умерли два человека – один от COVID-19, второй с таким же диагнозом – от иных заболеваний.

Общее число скончавшихся из-за коронавируса достигло 8 712, умерших от других тяжелых болезней (при этом также болевших COVID-19) уже 736.

Кстати, специалисты прогнозировали, что очередная – уже седьмая по счету – волна коронавируса накроет Приангарье к осени. По данным статистики, их прогнозы имеют все шансы.

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