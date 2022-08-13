Отключение электричества в Иркутске 15 августа запланировано в 268 домах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение электричества в Иркутске 15 августа 2022 запланировано в Правобережном городском округе. Свет отключат в 268 домах на срок от четырех до восьми часов. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

Отключение электричества в Иркутске 15 августа 2022: причины

Причины отключение электричества в Иркутске 15 августа 2022 разные: где-то нужно подрезать деревья, где-то заменить детали, а где-то требуется провести техническое обслуживание.

- В плане работ возможны корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании, - говорят специалисты. - Приносим извинения за доставленные неудобства.

Отключение электричества в Иркутске 15 августа 2022 проведут в домах на улицах Лаптевых, Мало-Якутская, 9 Января, Кожзаводская, Мельничная, Рабочего Штаба, Детская, Каштаковская, Лесная, Менделеева, Щедрина и других (см.таблицу).

Отключение электричества в Иркутске 15 августа 2022: адреса, сроки

Отключение электричества в Иркутске 15 августа 2022: адреса, сроки. Предоставлено: ИЭСК

Читайте также:

В части домов Иркутска отключат горячую воду 15 августа. Под отключение горячей воды в Иркутске 15 августа 2022 попадут здания во всех городских округах (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08