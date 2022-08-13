Отключение электричества в Иркутске 15 августа запланировано в 268 домах
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Отключение электричества в Иркутске 15 августа 2022 запланировано в Правобережном городском округе. Свет отключат в 268 домах на срок от четырех до восьми часов. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.
Причины отключение электричества в Иркутске 15 августа 2022 разные: где-то нужно подрезать деревья, где-то заменить детали, а где-то требуется провести техническое обслуживание.
- В плане работ возможны корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании, - говорят специалисты. - Приносим извинения за доставленные неудобства.
Отключение электричества в Иркутске 15 августа 2022 проведут в домах на улицах Лаптевых, Мало-Якутская, 9 Января, Кожзаводская, Мельничная, Рабочего Штаба, Детская, Каштаковская, Лесная, Менделеева, Щедрина и других (см.таблицу).
Отключение электричества в Иркутске 15 августа 2022: адреса, сроки
Отключение электричества в Иркутске 15 августа 2022: адреса, сроки. Предоставлено: ИЭСК
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