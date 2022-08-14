Фестиваль водно-моторных видов спорта Baikal Jet Fest прошел в Иркутской области.

В Иркутской области состоялся Международный фестиваль водно-моторных видов спорта Baikal Jet Fest. На соревнования любители фристайла из разных стран мира и разных уголков России. В этот раз приехали 60 спортсменов - не только из Иркутской области, но и из Благовещенска, Санкт-Петербурга, Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- На фестивале прошли соревнования на гидроциклах в дисциплинах «кольцевая гонка», «параллельный слалом», «фристайл», мастер-классы по управлению гидроциклом, показательные выступления, - отмечают в пресс-службе.

Конечно, фестиваль - это еще и большой летний праздник. Поэтому его участников приветствовал глава Приангарья, а на открытии выступали музыкальные группы. Кроме того, для всех желающих профессионалы провели мастер-классы, наглядно продемонстрировав тонкости управления гидроциклами.

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