Соцвыплату на жилье получили 333 человека из числа детей-сирот в Иркутской области. Фото: Юлия ЛАНДЫШ

В 2022 году 333 жителя Иркутской области из числа детей-сирот получили социальную выплату на приобретение жилого помещения. Всего в 2022 году в бюджете Приангарья на эти цели выделено более 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-Всего за год выплату получат 452 человека, - уточняют в пресс-службе правительства. - Сейчас документы для получения социальной выплаты оформляют 59 человек, а 58 - подбирают квартиры. Это данные министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Сколько средств выделяют? Из расчета по 33 квадрата общей площади на человека и утвержденной Минстроем России его средней рыночной цены. В общем и целом, на небольшую студию в новостройке в спальном районе города этого точно хватает. Уточняется, что за два года, с 2020-го, этим способом приобретения жилья воспользовались 283 человека.

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