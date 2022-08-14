Первая половина августа в Иркутске оказалась на 1-2 градуса холоднее обычного. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Погода этого периода характеризовалась сменой атмосферных процессов от неустойчивых циклонов в первые дни до стабильного антициклона в конце декады. Теплых дней, когда самые высокие из максимальных температур воздуха достигали +25, +30º, было мало — от 3 до 5, сообщают в Иркутском гидрометцентре.

-Ночным температурам свойственно постепенное охлаждение и по утрам можно почувствовать осеннюю прохладу, - сообщают синоптики.

Ну еще бы! Иркутяне почувствовали прохладу на себе и с надеждой следили за прогнозами погоды - все-таки в последний месяц лета хотелось привычной жары. Но вместо этого уже 8 августа в Боханском, Эхирит-Булагатском и Качугском районах отмечены заморозки до -1,-2. Агрометеорологи уточняют, что такие ранние заморозки опасны, как для многих теплолюбивых культур, так и для яровых зерновых культур в период молочно-восковой спелости.

В целом средняя температура первых десяти дней августа в очередной раз за это лето не достигла уровня климатической нормы и оказалась на 1−2 градуса ниже обычного. Надо сказать, что и прошедшие несколько дней не добавили в этом особого оптимизма, несмотря на повышение дневных температур до +25.

Что касается осадков, то в 2-3 раза больше нормы их выпало на севере, в Братском, на юге Усть-Илимского и Усть-Кутского районов. Также в этом плане отличился запад региона - в Тулунском, Куйтунском норма дождей превышена в 2-3 раза, а в Нижнеудинском и Нижнеилимском районах в — 3−4 раза. Зато во многих сельхозрайонах их оказалось совсем недостаточно.