20 ДТП произошло в Иркутске и Иркутском районе за неделю, погиб 29-летний мужчина

20 ДТП произошло в Иркутске и Иркутском районе за неделю, есть жертвы. Фото предоставлено Госавтоинспекцией Иркутска

В Иркутске и Иркутском районе за неделю с 8 по 14 августа зарегистрировано 20 ДТП. В этих автоавариях пострадали 8 детей, 18 взрослых, погиб один человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Иркутска.

Что примечательно, большое количество аварий пришлось на минувшее воскресенье.

- Из 20 автоаварий 6 пришлось на вчерашний день, - говорят инспекторы. – В этих ДТП пострадали 11 человек. В этот же лень погиб 29-летний пассажир во время столкновения «Тойота Платц» и «Тойота Дюна» недалеко от села Максимовщина.

В рейтинге аварийности первое место за неделю занимают столкновения машин – их произошло 9, на втором месте – наезды на пешеходов, таких случаев зарегистрировано семь. Далее по одному разу случились наезд на велосипедиста, наезд на препятствие, съезд с дороги, падение пассажира.

Полицейские напоминают о том, что соблюдать ПДД обязаны как автомобилисты, так и пешеходы. От этого зависят жизни и здоровье всех участников дорожного движения.

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