Два участника представят Иркутскую область в финале чемпионата «Молодые профессионалы» в Саранске.

Главный старт сезона для участников Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы» состоится с 8 по 12 сентября 2022 года в Саранске. Здесь, в столице Мордовии, на площадке спорткомплекса «Саранск-Арена» встретятся 280 конкурсантов. Об этом сообщает пресс-служба минобразования Иркутской области.

-В номинации «Ресторанный сервис» регион представит второкурсник Иркутского техникума индустрии питания Глеб Яровой, - отмечают в пресс-службе. - На отборочных соревнованиях в Саранске он стал третьим. А в компетенции «Преподавание в младших классах» в возрастной категории 14-16 лет свои силы проверит ученица гимназии № 1 Братска Анастасия Дракунова.

Очно встретятся лучшие молодые профи - 280 молодых людей со всей страны. Им предстоит выяснить, кто лучший, по 25 направлениям. Оценивать их работу будет 200 экспертов. А еще 700 участников проекта присоединяться к этим состязаниям в удаленном режиме, среди них также будут ребята из Приангарья.

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