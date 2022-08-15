Стало известно, состоится ли День Воздушного флота 2022 в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стало известно, состоится ли День Воздушного флота 2022 в Иркутске. Праздник традиционно отмечается в третье воскресенье августа. В этом году он выпал на 21 число. Два года подряд организацию выставки самолетов для детей и взрослых на перроне иркутского аэропорта отменяли из-за пандемии коронавируса. Ранее каждый посетитель мог посидеть за штурвалом, сделать памятное фото и пообщаться с пилотами и бортпроводниками. Об этом сообщают в пресс-службе АО «Международный аэропорт Иркутск».

День Воздушного флота 2022 в Иркутске: состоится ли

К сожалению, День Воздушного флота 2022 в Иркутске в аэропорту праздновать не будут. Отмена торжественного мероприятия связана с масштабной реконструкцией аэродромных объектов и увеличения роста пассажиропотока на внутренних авиалиниях. Также сказалось отсутствие свободных воздушных судов.

- Мы выражаем глубокую надежду, что в следующем году праздник обязательно состоится и любители авиации, ветераны смогут вновь встретиться и поздравить друг друга, - говорят в пресс-службе ведомства.

Несмотря на то, что в этом году любимая горожанами выставка не состоится, День Воздушного флота 2022 в Иркутске отметят с размахом. «Комсомолка» поздравляет летчиков, инженеров, авиадиспетчеров, бортпроводников и работников многочисленной авиационной инфраструктуры.

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