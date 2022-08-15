Что произошло в ночь на 15 августа 2022 в Иркутске
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В городе наступило утро понедельника. Горожане бегут по своим делам, а мы расскажем, что произошло в ночь на 15 августа 2022 в Иркутске и о разных новостях минувших выходных. Так, в регионе накануне мошенники снова обманули доверчивых держателей банковских карт.
На этот раз на уловки преступников попалась инженер из Братска. Аферисты сообщили ей по телефону, представившись, разумеется, сотрудниками банка, что ее данные «утекли» третьим лицам и чтобы сберечь деньги, нужно срочно их перевести на другой счет. Также, чтобы мошенники не смогли оформить кредиты, лжебанкиры сказали девушке «обнулить свой кредитный потенциал». Иными словами самой набрать займов и также перевести их им.
В итоге братчанка сделала 32 денежных перевода и лишилась больше миллиона рублей – подробности здесь.
Что произошло в ночь на 15 августа 2022 в Иркутске: детям с инвалидностью помогут в выборе профессии
Школьникам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью помогут с выбором профессии. Ребята с ОВЗ попробуют себя в роли оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин, слесаря, а дети с инвалидностью - в роли электрика, сварщика, специалиста по цифровым технологиям. Мастер-классы будут проходить в рамках реализации в регионе проекта «Билет в будущее».
- В этом году к реализации профориентационного проекта будет привлечен Иркутский техникум авиастроения и материалообработки, - рассказали в правительстве Иркутской области. - Он является базовой профессиональной образовательной организацией, обеспечивающей поддержку системы инклюзивного профессионального образования инвалидов Иркутской области.
Что произошло в ночь на 15 августа 2022 в Иркутске: ДТП на Качугском тракте
Два человека оказались в больнице после столкновения грузовика с минивэном на трассе в Иркутской области. Недалеко от поселка Оек на Качугском тракте женщина за рулем автомобиля «Тойота Ноах» не справилась с управлением. Машина вылетела на встречку, где столкнулась с «ГАЗом» - подробности здесь.
От удара минивэн превратился в груду металла. Все обстоятельства аварии выясняются.
Что произошло в ночь на 15 августа 2022 в Иркутске: погодный коллапс сдвинулся на выходные
В конце прошлой недели синоптики предупредили иркутян о похолодании. Специалисты Гидрометцентра России обещали, что непогода начнется с вечера понедельника, а в пятницу похолодает. Столбики опустятся до +16.
От прогноза метеорологи не отказываются, но даты уточнили. Вот что произошло в ночь на 15 августа 2022 в Иркутске. Теперь +16 ожидается в Иркутске в воскресенье, 21 августа. Сегодня ждем осадков, во вторник и среду днем +21…+19, соответственно, и, кстати, без дождя. Накрапывать будет в четверг и в пятницу, 18-19 августа. В субботу в областном центре облачно и до +19.
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