Что произошло в ночь на 15 августа 2022 в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе наступило утро понедельника. Горожане бегут по своим делам, а мы расскажем, что произошло в ночь на 15 августа 2022 в Иркутске и о разных новостях минувших выходных. Так, в регионе накануне мошенники снова обманули доверчивых держателей банковских карт.

Что произошло в ночь на 15 августа 2022 в Иркутске: лжебанкиры

На этот раз на уловки преступников попалась инженер из Братска. Аферисты сообщили ей по телефону, представившись, разумеется, сотрудниками банка, что ее данные «утекли» третьим лицам и чтобы сберечь деньги, нужно срочно их перевести на другой счет. Также, чтобы мошенники не смогли оформить кредиты, лжебанкиры сказали девушке «обнулить свой кредитный потенциал». Иными словами самой набрать займов и также перевести их им.

В итоге братчанка сделала 32 денежных перевода и лишилась больше миллиона рублей – подробности здесь.

Что произошло в ночь на 15 августа 2022 в Иркутске: детям с инвалидностью помогут в выборе профессии

Школьникам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью помогут с выбором профессии. Ребята с ОВЗ попробуют себя в роли оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин, слесаря, а дети с инвалидностью - в роли электрика, сварщика, специалиста по цифровым технологиям. Мастер-классы будут проходить в рамках реализации в регионе проекта «Билет в будущее».

- В этом году к реализации профориентационного проекта будет привлечен Иркутский техникум авиастроения и материалообработки, - рассказали в правительстве Иркутской области. - Он является базовой профессиональной образовательной организацией, обеспечивающей поддержку системы инклюзивного профессионального образования инвалидов Иркутской области.

Что произошло в ночь на 15 августа 2022 в Иркутске: ДТП на Качугском тракте

Два человека оказались в больнице после столкновения грузовика с минивэном на трассе в Иркутской области. Недалеко от поселка Оек на Качугском тракте женщина за рулем автомобиля «Тойота Ноах» не справилась с управлением. Машина вылетела на встречку, где столкнулась с «ГАЗом» - подробности здесь.

От удара минивэн превратился в груду металла. Все обстоятельства аварии выясняются.

Что произошло в ночь на 15 августа 2022 в Иркутске: погодный коллапс сдвинулся на выходные

В конце прошлой недели синоптики предупредили иркутян о похолодании. Специалисты Гидрометцентра России обещали, что непогода начнется с вечера понедельника, а в пятницу похолодает. Столбики опустятся до +16.

От прогноза метеорологи не отказываются, но даты уточнили. Вот что произошло в ночь на 15 августа 2022 в Иркутске. Теперь +16 ожидается в Иркутске в воскресенье, 21 августа. Сегодня ждем осадков, во вторник и среду днем +21…+19, соответственно, и, кстати, без дождя. Накрапывать будет в четверг и в пятницу, 18-19 августа. В субботу в областном центре облачно и до +19.

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