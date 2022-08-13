Первые заморозки зафиксировали синоптики в Иркутской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода, конечно, готовит для иркутян неприятный сюрприз, синоптики уже сообщили о скором похолодании в областном центре, но кто бы мог подумать, что в регионе похолодало до такой степени, что столбики уличных термометров уже опускались ниже нуля. Первые заморозки в Иркутской области зафиксировали синоптики в августе. Пока только один раз. Об этом КП-Иркутск рассказала ведущий агрометеоролог Гидрометцентра региона Наталья Домбровская.

- В ночь на 8 августа в Боханском, Эхирит-Булагатском и Качугском районах, в припочвенном слое воздуха, на высоте 2 сантиметра от поверхности земли, отмечены заморозки интенсивностью -1… -2 градуса, - говорит специалист. - Такие ранние заморозки опасны, как для многих теплолюбивых культур, так и для яровых зерновых культур в период молочно-восковой спелости.

Что тут говорить, первая декада августа в целом выдалась в Приангарье прохладной. Теплых дней, когда солнце прогревало воздух до +25…+30 градусов, можно сосчитать по пальцам, причем одной руки. Синоптики говорят, что их было от 3 до 5.

- Средняя декадная температура воздуха в очередной раз за это лето не достигла уровня климатической нормы и оказалась на 1-2 градуса ниже средних многолетних значений, - подытоживает Наталья Домбровская.

Вообще, первой десятидневке августа было свойственно постепенное охлаждение, а по утрам сибиряки уже могли ощущать осеннюю прохладу. Что и говорить, для агрономов эта декада была испытанием: где-то выпало 2-3 нормы осадков для этого времени года, например, в Братском, Тулунском, Куйтунском, на юге Усть-Илимского и Усть-Кутского районов, а где-то меньше нормы.

- Больше всего дождей пролилось в Нижнеудинском и Нижнеилимском районах, - говорит агрометеоролог. – Там отмечали 3-4 декадных нормы осадков.

Остается только надеяться, что эти первые заморозки в Иркутской области останутся единственными в регионе на ближайший месяц.

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