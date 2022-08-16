Сквер "Изумрудный" заканчивают благоустраивать в Иркутске. Фото: Валентин Карпов.

В Свердловском округе Иркутске продолжают благоустраивать дворы и общественные пространства. Так, на пересечении улиц Лермонтова и Чернышевского появился сквер «Изумрудный» - комфортный, освещенный, с пешеходными дорожками из брусчатки, скамейками и урнами. Привели в порядок и тротуары, ведущие к скверу.

- Мы создали большую пешеходную часть, которой связали далеко расположенные части округа. Также отгородили проезжую часть от жилых домов, - рассказал депутат Думы Иркутска по избирательному округу №31 Максим Девочкин. - Сейчас ведем переговоры с ИРГУПСом, чтобы увеличить площадь озеленения и организовать здесь аллею. Представители вуза уже выразили готовность подключиться к решению вопроса.

Депутат отметил, что к подрядчику есть вопросы по установке скамеек, качеству асфальта и пешеходному тротуару, который должен быть удобен для маломобильных людей и мамочек с колясками. Все замечания обещают устранить. Закончить все работы планируют до 1 сентября.

Кроме того, по просьбе местных жителей привели в порядок двор возле дома по улице Курчатова, 2Е, а в дальнейшем совместно с городской администрацией собираются обновить всю эту улицу.