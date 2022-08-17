Власти Иркутской области высказались по поводу дифференцированных тарифов на электроэнергию. Фото: правительство Иркутской области

Вводить ли дифференцированные тарифы на электроэнергию в Иркутской области? Вопрос этот обсуждался достаточно часто. А сейчас снова оказался, с подачи некоторых СМИ, в топе обсуждений. Якобы в Приангарье решили такое правило ввести. Так ли это и как относится региональная власть у возможному новшеству, рассказал первый замгубернатора Иркутской области, председатель правительства региона Константин Зайцев.

Дифференциация тарифов на электроэнергию в Иркутской области: будет ли введена

– Вопрос дифференциации тарифов на электроэнергию для населения поднимали неоднократно энергетики, - сказал Константин Зайцев. - И каждый раз губернатор области и лично я с представителями службы по тарифам это предложение отклоняли, подчеркивая возможность увеличения тарифов только на процент инфляции.

Предложения ввести дифференциацию тарифов на электроэнергию в Иркутской области уже есть. Но пока это только рекомендации, которые появились относительно недавно - 6 августа. Следовать ли им? Вопрос спорный, на самом деле.

- С серыми майнерами нужно бороться не путем запрета, а путем предоставления им площадок, - считает Константин Зайцев.

Зато такое решение может ударить по населению Иркутской области, для которого вопрос стоимости электроэнергии - весьма серьезный.

Напомним, что с 1 июля 2022 года цена электроэнергии в Иркутской области для городского населения - 1, 30 руб./кВтч; для сельского - 0,91 руб./кВтч.

Введение дифференцированных тарифов на электроэнергию в Иркутской области

будет реальным только после изменений в постановлении правительства России «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации».