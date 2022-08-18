Старший сержант Илья Рютин из Ангарска погиб в ходе спецоперации на Украине

33-летний военнослужащий из Ангарска Илья Рютин погиб при исполнении воинского долга, в ходе специальной военной операции на Украине. Жизнь старшего сержанта оборвалась 6 августа. Об этом сообщает мэр города Сергей Петров.

- Он учился в школе № 37, - рассказал о погибшем герое глава Ангарска. - Окончив Иркутское музыкальное училище поступил в Академию славянской культуры Москвы. После армии решил служить по контракту в составе военного оркестра московской войсковой части.

В родном городе у военного осталась семья.

Напомним, ранее стало известно о гибели еще одного бойца из Ангарска. Никита Гаврилов числился пропавшим без вести с 5 марта. Он был командиром взвода 247 гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка, гвардии старшим лейтенантом.

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