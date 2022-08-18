Более 47 тысяч новых рабочих мест появится в Иркутской области до 2033 года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области до 2033 года планируется создать более 47 тысяч новых рабочих мест. Сколько каких кадров потребуется в регионе, рассчитали на ближайшие 12 лет в минтруда региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- По прогнозу, на период до 2033 года общая потребность организаций в работниках составит 293 тысяч человек, из них 47,2 тыс. человек на новые рабочие места, - это расчеты минтруда и занятости Иркутской области.

Конечно, могут быть корректировки, и серьезные - в зависимости от изменения ситуации. Но в целом на эти данные вполне можно ориентироваться, так как опрошено 2,5 тыс. организаций. Учтены и уже запланированные инвестпроекты.

Молодым людям, выбирающим профессию, точно стоит изучить эти списки. В частности, нужны будут кадры в сфере добычи полезных ископаемых (37,6 тыс. человек), образовании (37,1 тыс. человек), гостиницах и общепите (36,4 тыс. человек), строительстве (36,4 тыс. человек), обрабатывающих производствах(36 тыс. человек), здравоохранении и соцуслугах (30,3 тыс. человек).

Кого можно назвать самыми нужными в регионе? Конечно, речь идет прежде всего о представителях массовых, и, прежде всего, рабочих профессиях. Производство и сервис восстанавливается, нужны машинисты, водители, слесари, операторы, повара, рабочие, горничные и электромонтеры. И, конечно, инженерные кадры, менеджеры. В социальной сфере по-прежнему требуются представители сферы образования и здравоохранения. Нужны воспитатели, педагоги, врачи, медсестры.