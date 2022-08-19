На территории гимназии №44 в Иркутске обустроили спортивный комплекс

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников проверил, как в детсадах и школах идут работы по проекту "Народные инициативы".

Так, в дошкольном учреждении №131 в Иркутске обновили игровую площадку. Ее поделили на семь зон для детей разных возрастов и разместили там горки, песочницы, игровые комплексы. В детском саду №164 появились цветочные клумбы, новые игровые комплексы и теневые навесы. В разработке проектов участвовали родители. А на территории гимназии №44 обустроили современный спортивный комплекс с хоккейным кортом, беговой дорожкой, баскетбольной и волейбольной площадками.

Всего в этом году на «Народные инициативы» в Приангарье выделят 850 миллионов рублей, из них 50 миллионов - на благоустройство территорий в областном центре.

Напомним, депутаты регионального парламента приняли закон об инициативном бюджетировании, который дает местным жителям еще один способ участвовать в распределении бюджетных денег.

- В апреле депутаты приняли такой закон. Это новая возможность выделять дополнительные средства на улучшение качества жизни в городах и селах Иркутской области с участием жителей, - отметил Александр Ведерников. - Совместно с правительством планируем выделить на эти цели порядка 500 миллионов рублей в следующем году. Поэтому уже сейчас необходимо начинать работу над инициативными проектами, которые мы сможем реализовать в рамках этого закона.