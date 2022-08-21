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Общество21 августа 2022 4:48

В Тулунском районе планируют капитально отремонтировать сельскую школу

В учреждении занимаются 102 ребенка сразу из нескольких деревень
Дарья БОЛЕСОВА
В 2022 году на модернизацию образования направили 74 млн рублей

В 2022 году на модернизацию образования направили 74 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Школа села Бурхун, которое находится в Тулунском районе Иркутской области, может попасть в федеральную программу развития образования. Учреждению требуется капитальный ремонт, чтобы соответствовать федеральным санитарным нормативам.

Школу построили в 1968 году, сейчас оно находится не в самом лучшем состоянии. В здании находятся 12 классов, спортивный зал и общая столовая. Всего здесь учатся 102 ребенка, причем часть из них приезжают в школу из соседних деревень - Боробино и Паберега.

Напомним, федеральная программа развития образования Иркутской области рассчитана на период с 2019 по 2024 год. В 2022 году объем финансирования по проекту составит более 74 миллионов рублей, а в 2023 - более 60,5 миллиона.

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