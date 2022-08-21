Прокуратура включилась в поиск пропавших троих мужчин с детьми в тайге Иркутской области

Один из пропавших мужчин - опытный геолог с компасом Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В пресс-службе прокуратуры Иркутской области сообщили, что ведомство взяло на свой контроль розыск трех пропавших мужчин с детьми. Они потерялись в тайге.

- Ход и результаты розыскных мероприятий по установлению местонахождения 4 несовершеннолетних и их законных представителей, разыскиваемых в Братском и Тайшетском районах, находятся на контроле органов прокуратуры Иркутской области, - рассказали в надзорной организации.

Ранее "КП-Иркутск" писала о пропавших людях. 19 августа в Братском районе исчезли пенсионер-геолог и его 14-летний внук - пошли за грибами и не вернулись. А в Тайшетском районе пропали молодой мужчина и три ребенка. Они выехали в лесополосу на автомобиле к деревне Красный Бор 20 августа.

Если вы располагаете какой-то информацией о пропавших, обращайтесь в полицию для помощи в поисках.

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