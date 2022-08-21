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Звезды21 августа 2022 9:32

Семь детей из Иркутской области полетят в Москву для участия в культурном форуме

Юные дарования добились прохождения на мероприятие после серьезного отбора
Дарья БОЛЕСОВА
На форуме можно предложить свой проект развития культурной сферы

На форуме можно предложить свой проект развития культурной сферы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В министерстве культуры Иркутской области рассказали о семи одаренных детях, которые примут участие в первом всероссийском Детском культурном форуме в Москве. Мероприятие объединит жителей разных регионов страны, чтобы позволить им представить себя и свои проекты.

- В делегацию Иркутской области вошли семь одаренных детей из Иркутска, Саянска и села Нижняя Иреть Черемховского района. Эти ребята прошли специальный конкурсный отбор. Они занимаются кино и анимацией, театральным и художественным искусством, музейной работой, рисуют и танцуют, - заявил глава министерства Олеся Полунина.

Всего в форуме примут участие более 1,5 тысячи человек, старт мероприятия назначен на 25 августа. Церемония закрытия пройдет через два дня, 27 августа. На форуме дети смогут посетить серьезные мастер-классы от профессионалов, лекции, экскурсии и т.д. А также представить свой проект в сфере развития культуры, которое может получить федеральное финансирование.