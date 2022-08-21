Семь детей из Иркутской области полетят в Москву для участия в культурном форуме

На форуме можно предложить свой проект развития культурной сферы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В министерстве культуры Иркутской области рассказали о семи одаренных детях, которые примут участие в первом всероссийском Детском культурном форуме в Москве. Мероприятие объединит жителей разных регионов страны, чтобы позволить им представить себя и свои проекты.

- В делегацию Иркутской области вошли семь одаренных детей из Иркутска, Саянска и села Нижняя Иреть Черемховского района. Эти ребята прошли специальный конкурсный отбор. Они занимаются кино и анимацией, театральным и художественным искусством, музейной работой, рисуют и танцуют, - заявил глава министерства Олеся Полунина.

Всего в форуме примут участие более 1,5 тысячи человек, старт мероприятия назначен на 25 августа. Церемония закрытия пройдет через два дня, 27 августа. На форуме дети смогут посетить серьезные мастер-классы от профессионалов, лекции, экскурсии и т.д. А также представить свой проект в сфере развития культуры, которое может получить федеральное финансирование.