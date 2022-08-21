В Ново-Ленино неизвестный поджег овощной магазин ночью 21 августа

Мотивы пиромана ее неизвестны Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В ГУ МЧС по Иркутской области рассказали о поджоге, который произошел ночью 21 августа в региональном центра в Ново-Ленино. Неизвестный поджег кучу коробок около овощного павильона, огонь перекинулся на постройку.

- 21.08.2022 г., в 01:19 на телефон 101 поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 92, торговый павильон, - рассказали в ведомстве.

Когда огнеборцы прибыли на место, из павильона шел дым. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров, с открытым пламенем удалось справиться за девять минут. Но полностью пожар ликвидировали за полтора часа.

Кто устроил поджег и какие у него были мотивы - неизвестно.

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