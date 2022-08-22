Завершились поиски пропавших во время сбора грибов дедушки с внуком в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Радостная новость с утра в понедельник. Пропавшие во время сборов грибов 19 августа 67-летний пенсионер с его 14-летним внуком нашлись. Их искали два дня, а они сами вышли из леса в районе залива Долиновка. Там их увидели рыбаки. Об этом КП-Иркутск рассказал мэр Братска Сергей Серебренников.

- Спасибо огромное всем кто помогал в поиске людей! – поблагодарил глава города. - Больше сотни добровольцев вместе с сотрудниками полиции и спасателями прочесывали лес.

Местная организация даже привлекла к поискам вертолет, который также облетал лес два дня.

Напомним, о том, что мужчина-бывший геолог и его внук пропали в полицию сообщила напуганная мать подростка. Женщина рассказала, что они ушли в лес в районе садоводства «Дунайское взморье» и больше не выходили на связь. Отмечалось, что дедушка уже не раз ходил туда за грибами, ранее часто охотился.

Стоит отметить, что это не единственный счастливый случай, когда поиски отправившихся в лес людей закончились успешно. Накануне также в лесу Тайшетского района нашли отца с тремя детьми.

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