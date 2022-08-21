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Происшествия21 августа 2022 9:45

Закончились поиски потерявшихся в Тайшетском районе мужчины с тремя детьми

Мужчину с тремя детьми после коротких поисков нашли в Тайшетском районе
Дарья БОЛЕСОВА
На след двух других пропавших человек еще не вышли

На след двух других пропавших человек еще не вышли

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Источник "КП-Иркутск" в региональном МВД сообщил радостную новость: пропавших в тайге семью с тремя детьми нашли в Тайшетском районе. Мужчина с несовершеннолетними уже вернулись домой.

- Семья потерявшихся в Тайшетском районе благополучно найдена, все живы и здоровы, - рассказали в ведомстве.

Все еще продолжаются поиски пенсионера-геолога и его 14-летнего внука, которые пропали под Братском. Они ушли в лес за грибами 19 августа и больше не выходили на связь. Полиция и волонтеры продолжают поиски.

Ранее прокуратура Иркутской области взяла на особый контроль ход поиска этих людей.

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