Закончились поиски потерявшихся в Тайшетском районе мужчины с тремя детьми

На след двух других пропавших человек еще не вышли Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Источник "КП-Иркутск" в региональном МВД сообщил радостную новость: пропавших в тайге семью с тремя детьми нашли в Тайшетском районе. Мужчина с несовершеннолетними уже вернулись домой.

- Семья потерявшихся в Тайшетском районе благополучно найдена, все живы и здоровы, - рассказали в ведомстве.

Все еще продолжаются поиски пенсионера-геолога и его 14-летнего внука, которые пропали под Братском. Они ушли в лес за грибами 19 августа и больше не выходили на связь. Полиция и волонтеры продолжают поиски.

Ранее прокуратура Иркутской области взяла на особый контроль ход поиска этих людей.

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