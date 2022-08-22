21 ДТП произошло за неделю в Иркутске и Иркутском районе. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

На дорогах Иркутска и Иркутского района за неделю с 15 по 21 августа было зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие. В этих ДТП пострадали 23 человека: 19 взрослых и четверо детей. Статистику приводит пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска.

- Всего за семь дней зафиксировано 14 столкновений транспорта, четыре наезда на пешехода, один наезд на припаркованный автомобиль, один наезд на препятствие и один съезд с дороги, - говорят инспекторы.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что соблюдать правила дорожного движения должны как автомобилисты, так и пешеходы. От этого зависят жизни.

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