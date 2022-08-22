Названа точная дата концерта певца SHAMAN, автора клипа Я русский, в Иркутске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Клип певца SHAMAN Я русский собрал уже 10, 5 миллионов просмотров. И это только на YouTube. Запись разошлась по мессенджерам, а автора уже сравнивают с Виктором Цоем - по мнению многих, он тоже может стать певцом поколения. Этого поколения. Тем временем распланирован его тур по стране. Певец Шаман выступит в Иркутске 12 октября и билетов на концерт остается все меньше.

SHAMAN в Иркутске: концерт Шамана, цена билетов

Шаман - музыкант, певец, автор песен.

- Сегодня Shaman стремительно набирает популярность, совокупное число подписчиков в его соцсетях превышает 2 млн, а число просмотров на видео — 200 млн, - так предваряют его тур организаторы. - Его песни регулярно звучат в эфире радио и ТВ, а сольные концерты проходят по всей России. Сингл артиста «Встанем» молниеносно стал народным хитом. Песня собрала десятки миллионов просмотров и сотни тысяч комментариев в соцсетях артиста, а также вошла в топ общероссийского чарта YouTube и Shazam. Последний сингл музыканта «Ты моя» также сразу вошёл в топ трендов YouTube и попал в ротацию «Русского радио». На концерте поклонников артиста ждут ураган живого звука в сочетании с уникальным голосом и невероятной энергетикой исполнителя, уже полюбившегося миллионам.

Анонс тура певца писали еще до того, как Shaman представил клип Я русский и вовсе порвал все рейтинги, собрав за месяц рекордные просморы. Уже можно сказать, что концерт Шамана в Иркутске - это концерт кумира.

Певец Shaman в Иркутске пройдет во Дворце спорта "Труд". Билеты уже продаются - еще можно купить их как по самой демократичной цене - 1900 рублей, так и по достаточно дорогой - до 4200 рублей. Быстрее всего раскупают наиболее удобные места средней ценовой категории - за 2900.

Напомним, ранее SHAMAN раскрыл секрет своего успеха. По словам исполнителя, он до сих пор не считает себя большой звездой шоу-бизнеса, но видит, что его музыка становится популярной среди россиян. SHAMAN отметил, что для того, чтобы получить такую популярность, необходимо долго и упорно работать над собой и развить свое твое творчество, ежедневно занимаясь самосовершествованием.

Безусловно одно - концерт SHAMAN в Иркутске - это однозначно событие.