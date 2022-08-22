Проект развития дорожной сети Тайшета должны подготовить к 1 ноября. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Во время рабочей поездки глава Иркутской области Игорь Кобзев поручил разработать проект развития дорожной сети Тайшета.

- Необходимо понимать, как и в какой период будут ремонтироваться дороги, обсудить эти вопросы с жителями, - рассказал Игорь Кобзев. - В свою очередь мы поймем, как область сможет помочь городу с финансированием.

Губернатор проверил, как идет капремонт 2,1 километра улицы Пролетарской. По проекту, закончить работы должны следующим летом, но асфальт собирались уложить уже в этом году.

Однако возникли сложности из-за обнаружившихся особенностей грунта: если заасфальтировать сейчас, покрытие может быстро разрушиться. Поэтому работы отложили на следующий год, а пока дорожное полотно дополнительно укрепили и оставили его отстояться и пройти проверку зимней и весенней погодой.

- Вопрос качества - это главное, - отметил Игорь Кобзев. - Решение перенести асфальтирование принято, чтобы покрытие в последующем стояло долго и прочно. Но население не должно испытывать неудобства, до зимы должно быть готово твердое грунтовое покрытие. Дальнейшие работы необходимо начать уже в апреле следующего года.

Кроме того, губернатор побывал на железнодорожном путепроводе, связывающим юг и север Тайшета. В июле его закрыли на реконструкцию, затем работы продлили на 10 дней, и местные жители стали сообщать о неудобствах из-за этого. На дорогах образуются пробки, у автобусов разорваны маршруты.

- Ситуация усугубится с началом учебного года, так как большая часть школ и детских садов находится в северной части города, - сказал Игорь Кобзев. - Поэтому подрядчику и заказчику необходимо более детально спланировать логистику работ на период остановки движения.