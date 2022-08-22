Перебросить в колонию сверток с помощью пневмопушки пытались нарушители под Иркутском. Фото: ГУФСИН России по Иркутской области.

В поселке Плишкино Иркутского района заключенным исправительной колонии № 4 пытались перебросить сверток с запрещенными предметами. Его двое мужчин и женщина зарядили в пневмопушку, но в этот момент возле территории ИК их задержали сотрудники дежурной смены. Нарушителей передали полицейским. Об этом сообщают в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.

- При вскрытии извлеченного из пневмопушки свертка были обнаружены два мобильных телефона, две пары наушников, 10 упаковок сухих дрожжей и два одноразовых шприца с веществом, которое в результате лабораторной экспертизы было определено как наркосодержащее масло массой 7,670 граммов, - рассказали в ведомстве.

Одним из задержанных перебросчиков оказался 34-летний мужчина, ранее судимый за убийство, кражи, грабеж и незаконный оборот наркотиков. Он освободился из ИК-4 чуть более полугода назад. Его узнали сотрудники дежурной смены колонии при задержании.

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