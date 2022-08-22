Названы марки автомобиля с самым большим пробегом в год по Иркутской области Фото: Андрей АБРАМОВ

Среднегодовой пробег легковых автомобилей в России рассчитали специалисты автомобильного портала Дром. Сделали они это, проанализировав 400 тысяч объявлений о продаже машин в возрасте до 5 лет. В Иркутской области этот показатель составляет 17 300 километров. Для сравнения, в среднем по стране эта цифра составляет 18 700 км. А теперь конкретно о марках.

- Лидер по среднегодовому пробегу в 23 750 км в Иркутской области стала Toyota Corolla Fielder, - сообщили в пресс-службе Дрома. - Далее идут Toyota Land Cruiser (21 500 км), Skoda Rapid (21 450 км) и Лада Гранта (21 100 км). Самые маленькие пробеги у премиум-авто и электромобилей. Например, владельцы Nissan Leaf за год проезжают всего 11 000 км.

По статистике Дрома, выяснилось, что больше всех ездят автомобилисты Кавказа — в среднем около 26 000 км в год. Также километраж прилично наматывают жители Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области — примерно 20 000 км. Меньше всего накатывают якутские автолюбители (15 600 км в год).