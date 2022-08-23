В Иркутске еще трех автомобилистов-нарушителей оштрафовали благодаря соцсетям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Иркутска и Иркутского района продолжают мониторинг социальных сетей. Так, накануне им удалось привлечь к ответственности еще трех нарушителей правил дорожного движения. Записи с их нарушениями появились в соцсетях. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Так, был оштрафован 25-летний водитель «Тойоты» за неправильную перевозку пассажиров (видео с двумя девушками, высунувшимися из окон данного автомобиля, появилось на просторах Интернета) на тысячу рублей. Наказан рублем на такую же сумму водитель «Форда», проехавший на запрещающий сигнал светофора.

Самую большую сумму предстоит выплатить начинающему автомобилисту: 18-летний парень за рулем «Тойоты» выехал на трамвайные пути встречного направления и едва избежал столкновения с электротранспортом. Его оштрафовали на 5000 рублей.

- В своих объяснениях сотрудникам ГИБДД нарушители указали причины своих грубейших поступков - спешку и опоздание куда-либо, - говорят полицейские.

И тут же напоминают, что опасная езда несет за собой не только нарушение ПДД, но и является угрозой для жизни и здоровья, не только тем, кто находится в машине, но и всем окружающим.

Напомним, ранее также трех водителей оштрафовали на общую сумму 8500 рублей.

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