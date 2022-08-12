Трех нарушителей ПДД оштрафовали благодаря записям с видеорегистраторов в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске оштрафовали трех автомобилистов, нарушения которых попали на камеры видеорегистраторов водителей стоящих позади машин. К административной ответственности привлечены 41-летний мужчина и две женщины 29 и 48 лет. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска.

Так, 41-летний иркутянин за рулем «Фольксвагена» проехал на запрещающий знак светофора и выплатит штраф в 1000 рублей. 29-летния сибирячка в «Форде» выехала на встречную полосу и поплатиться за это 5000 рублей из своего кармана. 48-летняя женщина, управляющая «Тойотой» нарушила правила дорожного движения дважды: проехала на запрещающий знак и не предоставила преимущество пешеходам. Ей предстоит выплатить 2500 рублей.

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