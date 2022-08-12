Сплошные проверки транспорта пройдут в Иркутской области 12-13 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Что произошло в ночь на 12 августа 2022 в Иркутске? Начались рейды по поимке пьяных водителей на дорогах региона. О них накануне сообщили сами полицейские. Пресс-служба МВД рапортовала, что нетрезвых автомобилистов будут выявлять 12 и 13 августа.

Что произошло в ночь на 12 августа 2022 в Иркутске: рейды инспекторов ГИБДД

Проверки будут сплошными. Это необходимо для предотвращения трагедий на автомагистралях Приангарья. О том, что пьяные водители регулярно попадают в ДТП, свидетельствует статистика.

- Только с января по июль в Иркутской области произошло 181 дорожно-транспортное происшествие, в которых управляющие транспортом были пьяны либо отказались пройти медицинское освидетельствование, - рассказали в МВД региона. – В этих автоавариях погибли 50 человек, травмированы были 250.

И вообще, количество сибиряков, позволяющих себе сесть за руль подшофе, в Приангарье не малое. Так инспекторы с начала 2022-го уже выявили больше 8000 (!) таких «авантюристов», при этом, 1627 из них попались нетрезвыми за рулем уже не единожды.

- Мы просим также иркутян с активной гражданской позицией не оставаться в стороне и сообщать о подозрительном поведении водителей на проезжей части, - говорят инспекторы. – Помогайте нам пресекать управления автомобилем в состоянии опьянения на дорогах региона.

Что произошло в ночь на 12 августа 2022 в Иркутске: найден пособник заказного убийства

В мае 2016 года в одном из подъездов дома в Братске прогремел выстрел. Из обреза охотничьего ружья был убит предприниматель. Оказалось, что преступление это было заказным: выстрел, лишивший жизни человека, стоил 4 миллиона рублей. Исполнителя и пособников тогда задержали оперативно, а вот один из подстрекателей заказного убийства остался на свободе. Он стал пособником в 2015 году, когда начал организацию преступления.

Братчанин скрывался до августа прошлого года. Тогда следователи собрали нужное количество улик, чтобы арестовать его. Позже дело было передано в суд. Накануне стало известно его решение. 53-летнего мужчину приговорили к 16 годам и 4 месяцам лишения свободы. Он проведет их к колонии особого режима. После отбывания срока, его свобода будет ограничена еще на полтора года.

Вот что произошло в ночь на 12 августа в Иркутске

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