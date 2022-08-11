На 16 лет отправится в колонию пособник заказного убийства в Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

53-летнего жителя Братска признали виновным в подстрекательстве и пособничестве заказному убийству. Мужчина несколько лет скрывался от правосудия, но в августе 2021 года его арестовали. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области и региональная прокуратура.

- В суде было доказано, что в 2015 году житель Братска обратился к подсудимому с предложением убить неугодного бизнесмена за 4 миллиона рублей. На предложение заработать приятель согласился, - рассказывают следователи. – Подсудимый нашел исполнителя, обеспечил его жильем и деньгами. В мае 2016 года предпринимателя убили в подъезде из обреза.

Заказчика и исполнителя убийства установили и осудили. Пособник же скрывался. Накануне суд присяжных вынес обвинительный вердикт. Судья же отправил братчанина в исправительную колонию строго режима на 16 лет и 4 месяца.

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