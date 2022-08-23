Центры психотерапевтической помощи детям откроют в крупных городах Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сеть учреждений, оказывающих психотерапевтическую помощь детям и подросткам, откроют в Приангарье. Сегодня в регионе такую работу проводят два центра: в Иркутской государственной областной детской клинической больнице и в Городской Ивано-Матренинской детской клинической больнице. С начала года в них обратились более 3000 пациентов и их родителей. Создать подобные организаций Министерство здравоохранения Иркутской области планирует в Ангарске, Усолье, Братске и Черемхово.

- В ближайшее время необходимо завершить работу над дорожной картой с мероприятиями по оснащению, лицензированию и кадровому обеспечению этих центров, - подчеркнула Валентина Вобликова. - Также специалистам Иркутского областного психоневрологического диспансера надо проработать вопрос организации выездной работы врачей-психиатров в учреждения социальной защиты населения, учреждения образования для проведения консультативной помощи детям, а также их коллегам - школьным психологам по вопросам диагностики психических расстройств у школьников.

Также в Иркутской области в круглосуточном режиме организована работа служб детских телефонов доверия. За первое полугодие текущего года принято 6667 обращений, в том числе 2204 - от детей.

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