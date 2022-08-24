Контрабандистам леса в Иркутской области предъявили еще одно обвинение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За создание преступного сообщества и участие в нем придется ответить контрабандистам леса. Также им инкриминируется незаконное создание фирм, продажа нелегальной древесины и отмывание полученных средств. Об этом сообщают в пресс-службах Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, Восточно- Сибирской транспортной прокуратуры и Сибирской оперативной таможни.

- В ходе предварительного расследования установлено, что в 2016 году в Иркутске двое иностранных граждан возглавили преступную организацию с целью незаконного обогащения, - уточняют в ведомствах.

На них работали 8 местных жителей, в задачу которых входили покупка, переработка и сбытм незаконно заготовленной древесины, оформлением сделок.

Срубленный лес уходил за границу через таможенные посты в Иркутской области, на него оформляли фиктивные документы. Однако в конце концов их задержали.

- Уже задержаны предполагаемый лидер и 8 активных участников преступного сообщества. Еще один иностранный гражданин, предположительно, являющийся вторым организатором криминальной деятельности, объявлен в межгосударственный розыск. Предварительное расследование продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всего за пять лет за обвиняемыми вывезено более 202 тысяч кубометров леса ценой больше 1,4 миллиарда рублей.