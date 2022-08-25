696 случаев COVID-19 подтвердили в Иркутской области за последние 24 часа Фото: Евгения ГУСЕВА

По состоянию на 25 августа в Приангарье официально подтверждено 310 379 случаев COVID-19. 696 жителей региона заболели в минувшие сутки. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- 8720 летальных исходов произошло с начала пандемии из-за новой коронавирусной инфекции, - отмечают в ведомстве. - 753 пациента скончались от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

При этом справились с коварной инфекцией за все время 300 152 зараженных.

Напоминаем, что самой эффективной мерой профилактики COVID-19 является вакцинация. Чтобы снизить риски заражения, рекомендуем надевать маски в общественных местах, в том числе в транспорте, а также пользоваться средствами дезинфекции рук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Открытие H&M состоялось в Иркутске перед окончательным уходом с российского рынка. (подробности)

В Иркутске первоклассница может остаться без передних зубов из-за халатности коммунальщиков. Управляющая компания подала апелляцию, проиграв в суде 100 000 рублей за травму ребенка в Иркутске. (подробности)