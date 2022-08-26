Землетрясение в 2 балла произошло в Иркутске в ночь на 26 августа

«Зарегистрировано землетрясение». Такое сообщение появилось в социальных сетях иркутского филиала геофизической службы РАН в ночь на 26 августа.

- Землетрясение произошло в 23:18 25 августа по местному времени, энергетический класс – 11,3, - уточнили специалисты.

Эпицентр находился в поселке Монды Тункинского района в Бурятии. Там интенсивность толчков достигла 3-4 баллов. В Ангарске и Иркутске земные толчки ощущались в 2 балла.

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