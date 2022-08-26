Потерявшийся в лесу пенсионер поблагодарил разыскавших его полицейских под Тулуном Фото: ГУ МВД по Иркутской области

32 часа один в тайге провел 73-летний мужчина в Тулунском районе. Он пропал 24 августа во время сбора ягод. Из деревни Гарбакарай пенсионер уехал на "Жигулях". Оставив автомобиль на обочине дороги, пожилой сибиряк ушел глубоко в лес и понял, что заблудился. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В вечернее время домой мужчина не вернулся, прибежала лишь собака по кличке Дик. Как пояснила полицейским супруга пропавшего, увидев пса без хозяина, поняла, что с мужем беда и сразу обратилась за помощью в полицию, - рассказали в ведомстве.

Машину без вести пропавшего нашли в 2 км от деревни. В поисках принимали участие сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные, наружные службы полиции, а также местные волонтеры. Пенсионера нашли, прочесывая тайгу. Он рассказал, что уронил свой телефон в болото и остался без связи. Пытался разжечь костер, идти не мог, так как болела нога. К счастью, мужчина не пострадал. Он поблагодарил участников спасательной операции за помощь.

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