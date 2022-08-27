Расследование смерти 22-летней беременной в Братске контролирует прокуратура Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Братске 23 августа погибла 22-летняя беременная женщина. У нее поднялась температура и появилось затрудненное дыхание, сибирячке вызывали скорую помощь, но действия медиков не помогли, девушка потеряла сознание и вскоре скончалась. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» продолжается. Контролирует ход расследования прокуратура Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Напомним, следователи рассказали, что приехавшие на вызов медики ввели братчанке внутривенно препарат. В скором времени она потеряла сознание, реанимировать сибирячку не удалось, она умерла.

Специалисты СК для выяснения всех обстоятельств дела изъяли медицинские карточки погибшей, а также карточку вызова бригады медиков, аудиозаписи переговоров с диспетчером.

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