Пешеход погиб в ДТП на улице Рабочего Штаба в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В областном центре разбираются в обстоятельствах ДТП, случившемся накануне на улице Рабочего Штаба. Водитель за рулем автомобиля «ГАЗель NN» сбил 60-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщают в пресс-службах Госавтоинспекции Иркутска и ГУ МВД России по Иркутской области.

- Предварительно установлено, что иркутянин прошел между медленно движущимися машинами и выбежал перед близко идущим грузовиком, - рассказывают полицейские. - От удара мужчину отбросило в сторону. От полученных травм он скончался на месте ДТП до приезда медиков.

Специалисты выяснят все обстоятельства происшествия.

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