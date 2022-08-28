Игрок футбольного клуба из Иркутска прекратил тренировки из-за розового маникюра

Игрока футбольного клуба из Иркутска прекратил тренировки из-за розового маникюра. Фото: предоставлено героем публикации.

Игрока футбольного клуба в Иркутске фактически отстранили от тренировок из-за розового маникюра. Как рассказал сам футболист, он получил ультиматум — либо стирает лак, либо его убирают из команды. Однако спортсмен счел маникюр средством самовыражения и отказался.Об этом он подробно рассказал КП-Иркутск.

- Просто решил попробовать накрасить ногти. Почему нет? Это гель-лак, – объяснил «КП-Иркутск» футболист. – Просто способ самовыражения! Среди моих знакомых есть много людей, кто самовыражается так же. В том числе и медийные личности. Люблю эпатаж и только.

Футболист настаивает на том, что окружающих, в том числе тренеров, должно волновать как он играет на поле, а не как выглядят его ногти. Своим видением ситуации с корреспондентом "Комсомольской правды" в Иркутске поделился директор футбольного клуба "Иркутск" Илья Кунгуров. Он считает, что скандальная история выглядит несколько иначе. В частности, сообщил, что молодой футболист до сих пор в заявке на матчи. Стало быть, может и тренироваться. Кроме того, он отметил, что вопрос, было ли требование стирать розовый маникюр и как оно звучало, не должно становиться поводом для обсуждения широкой спортивной общественности.

О том, что жестких требований к внешности в любительском футболе не существует, заявил и генеральный директор Федерации футбола Иркутской области Вдовиченко. Между тем, футболист заявил, что уже ищет себе новый клуб, за который будет играть.