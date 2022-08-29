808 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за последние 24 часа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным на 29 августа, количество подтвержденных случаев инфицирования в Приангарье возросло до 313 471. Это на 808 заболевших больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщают в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

- Госпитализированы в больницы региона 749 человек, 10 - в минувшие сутки. - За все время выздоровели 301 992 жителя области. 284 из них справились с коварной болезнью за последние 24 часа.

Умерли с начала пандемии 8 722 зараженных. Еще 761 человек скончался от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний.

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