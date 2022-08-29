Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье29 августа 2022 5:13

808 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за последние 24 часа

Число подтвержденных случаев инфицирования возросло до 313 471
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
808 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за последние 24 часа

808 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за последние 24 часа

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным на 29 августа, количество подтвержденных случаев инфицирования в Приангарье возросло до 313 471. Это на 808 заболевших больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщают в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

- Госпитализированы в больницы региона 749 человек, 10 - в минувшие сутки. - За все время выздоровели 301 992 жителя области. 284 из них справились с коварной болезнью за последние 24 часа.

Умерли с начала пандемии 8 722 зараженных. Еще 761 человек скончался от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продажа алкоголя запрещена 1 сентября в Иркутске. (подробности)