Больше 2 миллионов рублей украли телефонные мошенники у 12 пенсионеров из Иркутска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

За 10 дней в Иркутске телефонные мошенники смогли обогатиться на сумму больше 2 миллионов рублей. Жертв преступники выбирали среди пенсионеров. Звонки в большинстве случаев совершались на стационарные телефоны. Так, за минувшие выходные своих сбережений лишились 6 пожилых людей, а с 19 августа общее число потерпевших увеличилось до 12. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В Ленинском районе 85-летней иркутянке позвонила женщина и представилась ее дочерью, - рассказали в ведомстве. - Собеседница сообщила, что совершила ДТП и теперь ей грозит уголовная ответственность. Для урегулирования вопроса «родственница» попросила передать курьеру все имеющиеся деньги. Потерпевшая передала неизвестному мужчине 100 тысяч рублей.

Сразу 700 тысяч рублей передал мошенникам 84-летний пенсионер. По телефону сотрудник «прокуратуры» предложил заплатить, чтобы его внучку, виновницу ДТП, спасли от тюрьмы.

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