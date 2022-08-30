Певицу Максим планируют пригласить на концерт в честь 85-летия Иркутской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Певица Максим может выступить на концерте в честь 85-летия Иркутской области 10 сентября. Пригласить звездную гостью планирует министерство культуры региона. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях сообщила замминистра культуры Светлана Каплина.

Однако концертная программа еще не утверждена. Известно, что своим выступлением иркутян порадует певец Александр Маршал. Главной праздничной площадкой традиционно станет Сквер имени Кирова. Там состоятся выставки, ярмарки, мастер-классы, интерактивные программы для детей и молодежи.

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