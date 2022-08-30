Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 августа 2022 13:30

Прокуратура начала проверку после смерти дорожника в ДТП с МАЗом в Усть-Куте

Мужчина стоял в опасной близости от строительной техники
Дарья БОЛЕСОВА
Причины аварии все еще неизвестны

Причины аварии все еще неизвестны

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратура Иркутской области взяла на контроль расследование смертельного случая в Усть-Куте. 44-летний мужчина погиб при столкновении МАЗа и экскаватора. Причем оба водителя не пострадали.

Сотрудники надзорного ведомства проверят, как на стройке соблюдали технику безопасности, а также какие были условия труда. Конечно, сейчас полиция занята выяснением причин и всех обстоятельств инцидента. В скором времени правоохранители дадут оценку действиям участников аварии и найдут виновного.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что мужчина умер 30 августа на улице Заречной. В момент ДТП дорожный рабочий находился рядом со строительной техникой. При этом водители не пострадали. По результатам освидетельствования алкоголя в их крови не найдено.