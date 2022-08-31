83-летняя пенсионерка пропала без вести в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братске разыскивают пропавшую без вести пенсионерку. 83-летняя Галина Ивановна Балицкая ушла из дома по адресу улицу Шумиловская, 49 около 20 часов. Сегодня о ее судьбе ничего неизвестно. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Всех, кто располагает сведениями о возможном местонахождении разыскиваемой, полицейские просят сообщить по телефонам 02 или 102, а также в ближайшую дежурную часть полиции, - отметили в ведомстве.

На вид пропавшей 80-85 лет, худощавого телосложения, рост 160-165 см, волосы седые до плеч, на лице имеются родимые пятна.

Была одета в шапку вязанную синего цвета, коричневую куртку до колен, кофта с желтыми, серыми и коричневыми полосками, бордовые носки и кожаные туфли белого цвета.

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